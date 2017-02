Luiz de Deus inaugura Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro

A comunidade escolar do município recebeu nesta segunda-feira, 13/2, a Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro, a mais moderna escola da Rede Municipalconstruída com recursos próprios, com investimento de R$ 6 milhões. A obra foi iniciada na gestão de Anilton Bastos, como destacou o prefeito Luiz de Deus em seu discurso.

“Elogiar as pessoas não deixa de ser um estímulo. E em nome do povo de Paulo Afonso, especialmente os professores e alunos, eu digo ‘Muito Obrigado’ ao meu antecessor, Anilton Bastos Pereira. Na Bahia não existe outra escola igual a esta, construída com recursos próprios. Tudo isso é resultado da política séria que aqui se faz. Educação é a preparação para a vida e é responsabilidade dos professores. Parabéns a todos os pauloafonsinos, pela bela escola que estão recebendo”, concluiu Luiz de Deus, reforçando seu compromisso com a educação.

Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro que atenderá a 2.000 alunos em ambientes climatizados, possui laboratório de ciências, biblioteca, brinquedoteca, escovódromo, refeitório, cantina, quadra de esportes coberta, auditório, enfermaria, secretaria, salas de professores, direção, coordenação e informática. As modalidades de ensino disponibilizadas são Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2. A equipe é composta por 48 professores, cinco funcionários do setor administrativo, três coordenadores, três cuidadores, 15 funcionários de apoio e quatro vigilantes.

Além do Prefeito Luiz de Deus e do vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima, prestigiaram a solenidade, o deputado estadual, Paulo Rangel; o secretário de Educação, Severino Alves de Lima; o presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco; a diretora da escola, Maildes Doriana; o comandante do 20º Batalhão da PM, tenente coronel Bruno Lopes Sturaro; as delegadas da Polícia Civil: Mirela Santana Matos (coordenadora da 18ª COORPIN), Antônia Jane (municipal) e Lígia Nunes (DEAM); vereadores, secretários municipais; representantes da 1ª Companhia de Infantaria e convidados.