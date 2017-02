Jovens do povoado Xingozinho são beneficiados com curso de inglês gratuito

Aconteceu no dia 18 de fevereiro, no povoado Xingozinho, a Aula Inaugural do Curso de Inglês, oferecido pela Prefeitura de Paulo Afonso por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Programa Bolsa Família, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O curso faz parte do Projeto Inglês no Meu Bairro, destinado a adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, preferencialmente beneficiários do Programa Bolsa Família. O Inglês no Meu Bairro utiliza uma metodologia totalmente voltada para conversação e compreensão da língua inglesa, tradução de textos e exercícios interativos.

Oferecido aos jovens pauloafonsinos desde 2014, o serviço tem como objetivo desenvolver o gosto pela língua inglesa, sensibilizando sobre a importância do Inglês nos dias atuais, promovendo o protagonismo juvenil. O Projeto Inglês no Meu Bairro já foi realizado nos povoados Várzea, Malhada Grande, Riacho, Barroca, Tigre, no Bairro Tancredo Neves e no Programa Estação da Juventude que atualmente está com mais uma turma.

A Prefeitura de Paulo Afonso, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vem realizando estes cursos com intuito de contribuir para a inserção no mercado de trabalho dos jovens oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

O Projeto é vinculado à Coordenação da Proteção Social Básica, através do Programa Educação Inclusiva. Outros cursos são oferecidos, como Pré-Vestibular, Preparação para Concurso, Informática Básica Itinerante, Informática Básica para Melhor Idade e Programa de Moradia Estudantil (Casa de Estudante em Salvador).

Autor: ASCOM/PMPA