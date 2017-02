Inauguração da moderna Escola João Bosco será nesta segunda-feira

A prefeitura de Paulo Afonso inaugura a reforma e ampliação da moderna Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro, nesta segunda-feira, 13 de Fevereiro,às 8h, na Rua dos Navegantes, no bairro Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.

O prefeito Luiz Barbosa de Deus, convidados, políticos e comitiva estarão presentes a solenidade de inauguração e entrega do novo prédio educacional da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro para a comunidade.

O novo prédio da escola João Bosco, que foi erguido com recursos 100% próprios, conta com três pavimentos, atendendo à educação infantil e ao ensino fundamental, com capacidade para cerca de dois mil alunos que serão distribuídos em três turnos. A área infantil é composta com três salas de aula, além de recreio coberto, praça de recreação e sala dos professores. Nos outros dois pavimentos foram construídas 20 salas de aulas para alunos do ensino fundamental.

A nova escola conta ainda com quadra de esportes coberta, laboratório de ciências, auditório, refeitório, laboratório de informática, enfermaria, biblioteca, banheiros e rampas adaptadas para cadeirantes, recreio coberto e área para abrigar diretoria, vice-diretoria, recepção, coordenação pedagógica, almoxarifado, cantina, arquivo, vestiários e estacionamento.

Esta nova escola João Bosco trará mais conforto para os alunos, além de ser uma referência para a educação da região pelo seu porte e infra estrutura.