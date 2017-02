Fazer alongamento de cílios coloridos para o Carnaval? Sim, já é possível

Pensando em um visual diferente para pular o Carnaval? Agora dá para fazer alongamento de cílios, só que, em vez do modelo de cor preta padrão, que tal colocar fios rosa, verde, roxo, azul ou amarelo nos olhos?

De acordo com Daniela Shimizu, que é especialista em alongamento de cílios, a técnica foi difundida na Ásia e promete um resultado natural e sem sofrimento, pois o procedimento padrão consiste na aplicação de fios sintéticos flexíveis, um a um, sobre o cílio original.

A pessoa ganha um ar ousado e moderno no visual. “O azul e o roxo, inclusive, dão um efeito muito bonito, com a proposta de valorizar o olhar e dar um sombreado mesmo”, ressalta.

Para quem está preocupado com a ideia de ficar com olhos muito “carnavalescos”, ela explica que a escolha é da cliente, que seleciona fios maiores ou menores antes da colocação. Além disso, os fios coloridos são misturados com fios pretos, dando um efeito mais natural. “É sempre misturado, nada pesado”, diz.

O resultado pode durar até dois meses e custa a partir de R$ 350. No caso dos cílios coloridos, a especialista explica que a aplicação e cuidados são os mesmos do procedimento padrão. Ainda ressalta: “A durabilidade é a mesma que a normal, mas a cliente tem a opção de remover a qualquer momento no estúdio.”

Do UOL, em São Paulo