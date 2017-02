Facebook muda feed para evitar conteúdos falsos, sensacionalismo e spam

O Facebook anunciou na terça-feira (31) mudanças no feed de notícias. O conteúdo que aparece ao usuário conta com vários algoritmos que fazem com que a pessoa receba um conteúdo que lhe interesse. Na atualização desta vez dos algoritmos, o site visa evitar conteúdos falsos, sensacionalismo e spam.

A novidade deve ser mais um passo da rede social na luta contra notícias falsas. O novo algoritmo do feed prioriza conteúdos “autênticos”, segundo post no blog do Facebook. A página quer promover coisas que as pessoas considerem “genuíno, e não enganoso, sensacionalista ou spam”.

Ao te mostrar um conteúdo, o site já levava em conta sinais pessoais – por exemplo, o quão próxima a pessoa ou página é de você – e sinais universais, como o engajamento de usuários com a postagem (curtidas, comentários e compartilhamentos).

O update adiciona novos sinais universais para determinar se o post é autêntico. O Facebook passará a categorizar páginas para identificar se elas estão postando spam ou fazendo games no feed – como pedir por curtidas, comentários ou compartilhamentos. Pode ser o fim do “curta se você é corintiano ou compartilhe se você torce para o Flamengo”.

Mais um sinal universal que será adicionado pela empresa é se muitos usuários estão “escondendo” o post em seus feeds. Para o Facebook, isso pode ser um sinal de que a postagem é de algo não autêntico. Os posts com mais chances de serem autênticos aparecerão mais acima no feed de notícias.

Mais infos em tempo real

A mudança desta quarta também visa deixar o feed de notícias com um caráter mais “quente” e em tempo real do que está acontecendo na rede social. O Facebook passará a determinar como os sinais medidos por algoritmos mudam com o tempo.

Por exemplo: se há muito engajamento no Facebook por um tópico (digamos, último episódio de uma série ou final de um campeonato) ou uma página tenha um post com muito engajamento ao mesmo tempo, é provável que isso apareça para você por ser algo que o Facebook ache importante naquele momento. É uma tentativa de deixar o site com uma cara de Twitter.

Vai mudar algo para donos de páginas?

Sempre que há uma mudança no feed do Facebook qualquer dono de página entra em pânico. No post em seu blog, a rede social, contudo, diz que a maioria das páginas não sentirão uma “mudança significativa” para sua distribuição nos feeds. O site, no entanto, alertou que é possível que algumas sintam diferenças no tráfico ou cliques. UOL