Diversidade de perfis marca estreantes na Câmara

Faltando poucos dias para o fim do recesso legislativo e o começo da 14ª legislatura na Câmara Municipal de Paulo Afonso, alguns dos seis vereadores novatos já têm um projeto de lei pronto para ser protocolado quando recomeçarem os trabalhos.

Entre os novatos, alguns se elegeram em sua primeira disputa. Outros conseguiram após algumas tentativas. Apesar das diferenças, a maioria prioriza trabalhar com as políticas sociais. Com idades entre 31 e 77 anos e profissões que vão de enfermeiro a servidor público estadual, passando por administrador e pedagogo, os futuros vereadores têm bandeiras e perfis bastante diversos. Alexandro Fabiano da Silva, mais conhecido como “Leco”, diz que tem propostas específicas para debater na casa. Cícero Bezerra, 42, o nono mais votado com 1.197 votos, diz que pretende usar o mandato para incentivar a “educação da cidadania” nas escolas. Bezerra afirma que algumas leis municipais são ultrapassadas e que “está estudando a legislação de Paulo Afonso para ver o que pode ser revogado”, uma forma de “enxugar” o conjunto de leis. “Quando iniciarem as sessões já tenho algumas Indicações prontas”. A “lei dos 15 minutos”, por exemplo, esta fora da realidade, revelou o vereador.

Com 31 anos, Mario Cesar Barreto Azevedo será o vereador mais jovem da Câmara. Apesar da idade, ele acredita que tem muito a contribuir com o Legislativo: “O papel do vereador, além de fazer projetos de lei, é fiscalizar a prefeitura. É interessante que o vereador entenda o processo legislativo e tenha conhecimento das leis, e eu tenho. Nesse sentido, me sinto preparado”. “Tenho várias propostas, mas uma delas é tentar trazer às pessoas o acesso ao esporte, à cultura, ao lazer, à dança, à música. Quero levar isso para todas as comunidades. Com as pessoas tendo essas oportunidades, teremos economia na saúde, na segurança”.

O desejo por uma nova política também motivou as candidaturas dos estreantes. Jean Roubert (PTB), por exemplo, defende como áreas principais de atuação a acessibilidade, a saúde e a educação. “Entrar na política me fez ser uma pessoa melhor, justamente por eu conseguir enxergar a realidade que antes eu não enxergava”, conta. Além do fazer diferente, o desejo de aperfeiçoar a democracia também impulsionou o professor, a lutar por uma vaga na Câmara. É com essa expectativa que Câmara de Vereadores de Paulo Afonso começa a 14ª legislatura na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira.

