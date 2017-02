Dia 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher

Na quinta-feira (16/02), a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES), representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), do Centro de Referencia da Mulher e a delegada – titular da DEAM, Ligia Nunes de Sá, se reuniram no Auditório da Casa dos Conselhos, para elaborar a programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Na reunião foram apresentadas idéias para as atividades do “Março Mulher 2017”.