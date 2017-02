CPFL Serviços busca eletricistas na Bahia

Empresa recebe currículos para banco de oportunidades na região metropolitana de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista

Campinas, 21 de fevereiro de 2017 – A CPFL Serviços, empresa do grupo CPFL Energia que atua na prestação de serviços de infraestrutura energética, busca eletricistas profissionais para Eletricista em Linha Viva, Eletricista em Linha Morta para criação de um banco de currículos de profissionais que moram na região metropolitana de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Os interessados em participar das futuras oferecidas pela empresa devem enviar um currículo atualizado para o e-mail: recrutaservicos@cpfl.com.br “CV Eletricista LV”, para quem tem interesse em funções na equipe de Linha Viva ou “CV Eletricista LM”, para quem quer participar de processos para atender às funções de equipe de Linha Morta. O recebimento de currículos seguirá até o final de março.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, disponibilidade de horário e para morar na cidade de trabalho, experiência em construção de rede de distribuição de energia e curso de NR10 completo. Será um diferencial na seleção possuir CNH C, D ou E, além de conhecimento em empresas do setor elétrico.

A CPFL Serviços é uma empresa que oferece projetos customizados na área de energia, como a construção de sistemas de transmissão ou distribuição e manutenções elétricas. A empresa atende a clientes em todo o território nacional, conta com quinze Bases Operacionais com localização estratégica e possui uma unidade para recuperação de equipamentos elétricos em São José do Rio Pardo.

Vantagens

A CPFL Serviços oferece salário compatível com o oferecido para a função no mercado, benefícios como plano de saúde (Fundação CESP) e odontológico, vale-alimentação e transporte, seguro de vida e PLR (Participação nos Lucros e Resultados da empresa). Além disso, a CPFL Serviços dá a oportunidade de fazer parte do time do maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, com uma história centenária.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 104 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior companhia de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Com 14,3% de participação, a CPFL Energia é líder no mercado de distribuição, totalizando mais de 9,1 milhões de clientes em 679 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 14,1% na venda para consumidores finais. É uma das líderes na comercialização de energia incentivada para clientes livres.

Na geração, é a terceira maior agente privada do País, com um portfólio baseado em fontes limpas e renováveis, como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Considerando a participação acionária na CPFL Renováveis, maior empresa de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia, a capacidade instalada do Grupo CPFL alcançou 3.192 MW, no final do terceiro trimestre de 2016.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa e ADR Nível III na NYSE, além de participar do Índice Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets. Pelo 12º. ano consecutivo, as ações da companhia integram a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Assessoria de imprensa

CPFL Energia – Campinas – SP

www.cpfl.com.br