Controladoria Geral do Município de Paulo Afonso presta contas do 3º quadrimestre de 2016

Na manhã de sexta-feira, 24/2, no plenário da Câmara Municipal de Paulo Afonso, o Poder Executivo, em Audiência Pública, demonstrou detalhes do cumprimento das metas do 3º quadrimestre de 2016,atendendo ao que determina o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os números e gráficos apresentados pelo Controlador Geral do Município Kleylson Babosa de Siqueira, foram referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016.

Segundo Kleylson Barbosa, “As informações prestadas nas Audiências Públicas, não apenas cumprem a determinação da Lei, mas também comprovam a responsabilidade e transparência com que o Governo Municipal administra o dinheiro público”. As informações evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além da manutenção do equilíbrio fiscal do Município.

Representando a Câmara Municipal de Paulo Afonso, estiveram presentes os vereadores Mário Galinho (SD) – que compõe a comissão de Orçamento da Câmara, Edilson (PMDB) e José de Abel (PSD) e o controlador, Carlos Belíssimo. Da Prefeitura, o controlador Kleylson Babosa e funcionários da Controladoria.

José Renaldo de Carvalho Silva/Assessor.

ASCOM/CMPA