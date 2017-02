Camarote do Nana divulga programação com É o Tchan trazendo o axé dos anos 90

Com o tema “Vem ser Baiano”, o Camarote do Nana comemora 15 anos de tradição no Carnaval de Salvador 2017. Apostando no clima das clássicas do axé dos anos 90, o camarote quer fazer a festa do jeito que o baiano gosta. Para contribuir com o clima “sucesso das antigas”, uma das principais atrações divulgadas é a banda É o Tchan, que se apresentará no terceiro dia trazendo hits como: “Segura o Tchan”, “Dança do Bumbum”, “Cordinha”, entre outros sucessos que fizeram parte do carnaval e da história de muitos brasileiros. A turma de Beto Jamaica e Compadre Washington ainda apresentará seu novo sucesso, “Desafio do Manequim”.

Com uma trajetória de quase 30 anos, o Tchan segue emplacando sucessos e conquistando novos fãs não só no Brasil, mas também em outros países. Entrando na brincadeira do “Mannequin Challenge”, que virou febre nas redes sociais, a turma do Tchan aposta na canção “Desafio do Manequim (Paralisou)” para este verão. O hit, que já ganhou aprovação do público, promete colocar todo mundo pra dançar na terceira noite de carnaval do Camarote do Nana, que recebe diversas atrações em seis dias de folia.

O Nana comemora 15 anos de tradição em 2017. Sandro Ferreira, sócio do Nana, conta que o Camarote não se compara a nenhum outro da cidade. “Sem medo de errar, posso afirmar que o Camarote do Nana tem o melhor serviço de todo o Carnaval de Salvador”, diz. O Nana sempre investiu para ser um camarote tradicionalmente baiano, com os maiores sucessos de carnaval. Para esse ano, Salvador se agita numa só alegria 100% baiana, com É o Tchan, Netinho, Bell Marques, Chiclete com Banana, Timbalada, Psirico, Jammil, Harmonia do Samba e vários outros.

No único camarote de Salvador com acesso exclusivo à praia, o público do Nana poderá assistir aos shows com o pé na areia. Gastronomia diferenciada, conforto, diversão e exclusividade. Com dois pisos de varanda e visão privilegiada aos desfiles dos blocos, ele fica bem no coração do circuito, onde a folia alcança o seu auge. Localizado no circuito Barra-Ondina, o Nana é um dos pioneiros em Salvador.

SERVIÇO

Horário de funcionamento: de 23 a 28 de fevereiro (quinta a terça-feira), das 18h às 4h da manhã

Classificação: 18 anos

Circuito: Barra/Ondina

Serviço all inclusive: Bebidas e buffet incluídos*

Buffet inclui: Restaurante Japonês, Pizzaria, Hamburgueria, Churrascaria, Massas Especiais, vastas tábuas de frios, frutas e salgadinhos.

Bar inclui: whisky, vodka, energético, cerveja, refrigerante e água.

* Cardápio sujeito a alteração

* O serviço de alimentação segue uma programação de horários a ser divulgada posteriormente

GRADE DE ATRAÇÕES*

QUINTA – HARMONIA DO SAMBA E TUCA FERNANDES

SEXTA – LÉO SANTANA E CHICLETE COM BANANA

SÁBADO – NETINHO E É O TCHAN

DOMINGO – PSIRICO E JAMMIL

SEGUNDA – BELL MARQUES E DUAS MEDIDAS

TERÇA – TIMBALADA E RAFA E PIPO MARQUES

*Grade sujeita a alteração sem aviso prévio

Serviços

Palco para shows de bandas e DJ’s todos os dias

Acesso à praia

Decoração e ambientação exclusivas

Equipe de segurança

Lounges

Sala de Imprensa

Transmissão ao vivo do carnaval

Serviço Médico

Customização de abadás

Salão de beleza

Massagem

Wi-fi

Bocão News