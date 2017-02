Câmara se prepara para abertura do primeiro ano da 14ª Legislatura

A sete dias da abertura do primeiro ano da 14ª Legislatura, que acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 9h, no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, (Avenida Apolônio Sales, 495),o Cerimonial da Casa Legislativa contará com a leitura da mensagem do prefeito Luiz Barbosa de Deus (PSD) para o exercício de 2017.

A cerimônia, que segue os ritos tradicionais para abertura das atividades parlamentares, cumpre o que determina a Lei Orgânica do Município de Paulo Afonso, no seu artigo 18, conforme informa Renaldo de Carvalho da assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Paulo Afonso.

Durante a abertura dos trabalhos legislativos, o prefeito reafirma suas responsabilidades junto à sociedade civil quanto à organização da Prefeitura e da própria cidade de Paulo Afonso. Também anuncia as metas a serem alcançadas e os projetos de sua administração para 2017.

A solenidade de abertura do ano legislativo terá à frente o presidente da CMPA, Marcondes Francisco dos Santos (PSD). Nessa sessão, segundo o Cerimonial da Casa, nenhum dos 15 vereadores faz pronunciamento. Após a leitura da mensagem do prefeito, os vereadores são convocados para a sessão de início dos trabalhos na segunda-feira, 20 às 09 horas.

(Texto: Luiz Brito DRT BA 3.913 –– Assessoria da Presidência – Foto: ASCOM/CMPA – Arquivo)