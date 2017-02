Câmara cumpre Lei Orgânica e Regimento e oferece espaço reservado para Imprensa

Na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, nesta segunda-feira 20/02, mais uma vez a Imprensa teve seu espaço reservado na Galeria da câmara,para acompanhar a Sessão em cadeiras personalizadas e um birô, conforme determina a Lei Orgânica e o Regimento, que no seu Art. 60 diz – Durante as Sessões, apenas os Vereadores, os assessores e os funcionários poderão permanecer no recinto do Plenário e no parágrafo 2 completa dizendo que os representantes credenciados da Imprensa, Rádio e Televisão terão lugar reservado para cobertura dos trabalhos; Ainda no Regimento, no Parágrafo 1 diz- A convite da Presidência, por iniciativa própria, ou de qualquer Vereador, poderão assistir aos trabalhos, no recinto do Plenário, autoridades públicas federais, estaduais e municipais, ou personalidades homenageadas;

Da ASCOM/CMPA- José Renaldo de C. Silva