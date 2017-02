Bem público não pode ser leiloado, afirma PGE

Em relação à informação veiculada nos meios de comunicação na tarde desta quarta-feira (8), referente a um processo trabalhista que faria com que o Centro de Convençõesfosse penhorado e leiloado em breve, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) esclarece que está avaliando o inteiro teor da decisão judicial para definir qual medida adotará na resolução da questão.

A PGE informa também que, sendo o Centro de Convenções da Bahia um bem público, o equipamento não poderá ser leiloado. Com a extinção da Bahiatursa, no final de 2016, os imóveis pertencentes ao órgão passaram a integrar o patrimônio do Estado da Bahia.

Secom