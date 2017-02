Autoridades prestigiaram abertura dos trabalhos na Câmara de Paulo Afonso

Os trabalhos da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso abertos na manhã desta quarta-feira, 15/02, em sessão solene teve a presença do comandante do 20 BPM,tenente Coronel Sturaro, major Fernandes, representantes da 1ª Cia de Infantaria, Dra. Mirela Santana, Dra. Lígia (DEAM), Dra. Jane, Delegada Territorial, secretários municipais, religiosos, imprensa, entre outras autoridades. Abrindo a sessão com a execução do hino nacional, o presidente da casa, vereador Marcondes Francisco (PSD), franqueou a palavra aos líderes da minoria Antonio Alexandre (PMDB) e da maioria Jean Roubert (PTB). Antes, porém, o secretário de educação do município, professor Silva, representando o prefeito Luiz de Deus, fez uma rápida passagem das ações do governo e suas expectativas para os próximos anos, parabenizou os eleitos e reeleitos reforçando a importância da parceria entre executivo e legislativo.