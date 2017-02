Aprenda a fazer o “bolo de Coca-Cola”

Abra o YouTube e digite “bolo de coca cola”. O primeiro resultado é a bombadíssima receita da cozinheira e youtuber Jane Loures, cujo vídeo “BOLO PRESTÍGIO NA GARRAFA COCA COLA” já conta com mais de três milhões de visualizações. Essa e outras receitas curiosas fizeram da senhora de Juiz de Fora, em Minas Gerais, uma celebridade da internet. Aproveitando a onda, a Viva! Mais traz para você a receita com o passo a passo detalhado de como fazer essa delícia – e antes que a “coca cola” faça alguns torcerem o nariz, fique a atento: não vai refrigerante na receita. A parte da “coca” fica por conta do formato do bolo, só isso. Agora, mãos à obra!

INGREDIENTES

Para a massa do bolo

2 copos (200 ml) de farinha

de trigo • 1 copo (200 ml)

de açúcar • 1 copo (200 ml)

de leite • 1/2 copo de chocolate

em pó • 2 colheres (sopa)

de manteiga ou margarina

3 gemas • 3 claras

1 colher (sopa) de fermento

químico em pó

Para o recheio de coco

1 lata (395 g) de leite condensado

1 colher (sopa)

de manteiga ou margarina

100 g de coco ralado

Para a cobertura

400 g de cobertura de chocolate

Rótulo e a tampa de uma garrafa

1 garrafa de 1,5 litro (corte um

retângulo de 15 cm x 5 cm na parte

superior da garrafa, por onde serão

colocados massa e recheio do bolo)

Modo de preparo da massa

Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e adicione o açúcar, o leite, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina. Misture bem. Peneire as gemas, para retirar a película que as reveste (esta película é que faz com que a receita fique com “cheiro” de ovo). Misture bem, até ficar uma massa bem fina e homogênea. Bata as claras para ficarem em “ponto de neve” e misture na massa. Coloque o fermento em pó na massa e mexa levemente. Unte uma forma com margarina, coloque a massa e leve ao forno por 35 minutos. Desenforme.

Modo de preparo do recheio e da cobertura

Em uma panela, no fogo baixo, coloque o leite condensado, a manteiga ou margarina e o coco ralado. Mexa até soltar do fundo da panela. Reserve. Derreta a cobertura de chocolate em banho-maria até que o chocolate vá se dissolvendo.

Montando o bolo

Unte a garrafa de Coca-Cola com a cobertura de chocolate. Para isso, derrame um pouco do chocolate derretido na garrafa e vá girando para que se espalhe por toda a sua superfície. Leve a garrafa para a geladeira por cinco minutos. Depois, retire e passe uma outra camada de chocolate derretido. Leve à geladeira por mais cinco minutos. Retire e passe recheio por cima da camada de chocolate já endurecido.

Agora, é hora de fazer uma camada de massa. Para isso, tire pedaços da massa já assada e vá apertando sobre o recheio. Faça isso até cobrir metade da garrafa. Depois, adicione o restante do recheio e faça outra camada de massa. Para finalizar, cubra o retângulo (aberto no início do processo) com chocolate derretido. Forre com filme plástico. Leve à geladeira por mais 15 minutos. Retire o filme plástico da garrafa e corte-a usando uma tesoura de cozinha. Está pronto.

Letícia Gerola (colaboração: Gregory Prudenciano)