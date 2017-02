Ano legislativo tem início na quarta-feira (15)

Após o recesso de fim de ano, a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso dará início às 09 horas da manhã da próxima quarta-feira, 15, aos trabalhos legislativos de 2017

O presidente do Parlamento municipal, vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD) fará a tradicional saudação aos presentes e reafirma o compromisso da Casa Legislativa com o povo pauloafonsino. “O ano de 2017 será de muito trabalho na Câmara Municipal, tenho certeza de que teremos um ano bastante produtivo. Vivemos momentos difíceis em 2016 devido à crise que assolou não só Paulo Afonso, mas todo o Brasil. Este ano com muita esperança e fé no coração encontraremos o caminho de saída dessa crise. Se depender de mim e dos demais parlamentares, este Poder estará focado e dedicado a isso. Juntos superaremos todas as dificuldades, vamos continuar trabalhando para garantir a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse Marcondes Francisco.

Luiz Brito

Assessoria da Presidência