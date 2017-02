Al Jarreau, grande lenda do jazz, morre aos 76 anos

Mais uma lenda que se vai. Al Jarreau, icônico cantor de jazz, faleceu neste domingo (12).

O músico havia anunciado há apenas alguns dias sua aposentadoria dos palcos, e foi hospitalizado alegando exaustão em Janeiro deste ano.

Em seu site oficial, é revelado que o cantor estava no hospital quando faleceu, mas a causa exata da morte não é especificada. Leia um trecho do comunicado emocionante abaixo:

Al Jarreau faleceu hoje, 12 de fevereiro de 2017. Ele fará muita falta. Alguns dias atrás, me pediram para descrever Al para alguém que sabia de seu sucesso, mas não o conhecia como pessoa. Eu respondi com isso: sua segunda prioridade na vida era a música. Não havia terceira. Sua primeira prioridade, muito à frente da outra, era curar ou reconfortar alguém em necessidade. Se era dor emocional, ou desconforto físico, ou qualquer outra causa de sofrimento, ele precisava colocar nossas mentes à vontade e nossos corações em repouso. Ele precisava ver um sorriso caloroso e positivo onde não havia nada antes. A música era apenas sua ferramenta para fazer isso acontecer.

Algumas coisas que eu acho que ele iria querer mencionar agora, para a esposa de Al, filho, irmã, irmãos e família: vocês permitiram que Al se compartilhasse com o mundo. Ele foi grato por ter recebido esse presente. Ele sabia que era difícil, e lamentou isso mais do que poderia explicar. […]

Para todos os que assistiram aos seus shows e ouviram seus álbuns: ele precisava de vocês, e vocês sempre estiveram lá por ele, por mais de 50 anos. Ele era grato por vocês todos os dias, e fez o seu melhor para mostrar isso a cada um.

[…] Finalmente, para Al Jarreau: obrigado Al, de todos nós. Você completou a sua jornada de uma maneira linda e graciosa. Descanse… você merece.

O artista começou sua carreira no jazz em 1969, após se mudar para Los Angeles e assinar um contrato com a Warner Bros. Records. Seu primeiro disco foi We Got By, de 1975.

Ao longo de sua carreira, Al ganhou sete Grammy Awards.