Câmara de Paulo Afonso oferece espaço reservado para imprensa

A sessão solene dos trabalhos da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso abertos na manhã desta quarta-feira, 15/02, teve como novidade um espaço especial no plenário da Câmara destinado exclusivo para imprensa.

O presidente da Câmara, vereador Marcondes Francisco, preocupado em oferecer um espaço mais reservado para os profissionais da imprensa poder trabalhar com mais tranquilidade, determinou ao administrador da câmara que fosse reservado um espaço exclusivo para acomodar a imprensa durante as sessões no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. O pedido foi atendido e a administração da casa solicitou aos repórter e jornalistas que a partir da sessão Solene dessa quarta-feira, 15 de fevereiro, os representantes da imprensa local ou visitante ocupassem o espaço que foi reservado no plenário da Câmara, com cadeiras e birô, para acompanhar e registrar as sessões.

ASCOM/CMPA- José Renaldo de Carvalho Silva