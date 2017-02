COM APOIO DA FNAC, CONCURSO EDP LIVE BANDS REVELA NOVAS BANDAS BRASILEIRAS DE ROCK

EDP Live Bands Brasil’17 lança 2ª edição do concurso

Com apoio da Fnac, concurso cultural da EDP Brasil revela novas bandas do rock e pop-rock brasileiro; as inscrições podem ser feitas até 13 de março.

Levar uma nova banda para tocar no Festival Nos Alive 2017, um dos maiores eventos de música da Europa, e ter um álbum gravado pela Sony Music. Essa é a proposta do EDP Live Bands Brasil’17, concurso cultural, que está em sua 2ª edição, que tem como objetivo promover os novos talentos de todo o Brasil. Bandas independentes de rock e pop-rock podem se inscrever, gratuitamente, com canções originais e inéditas até o dia 13 de março.

“A EDP acredita na riqueza cultural e apóia os jovens no Brasil com uma série de iniciativas. Por isso, volta a marcar seu posicionamento em 2017 como a energia oficial da música, apoiando um conjunto de eventos e ações, este especialmente promovendo intercâmbios culturais nos países onde atua”, afirma Paulo Campos Costa, diretor-coordenador Global de Comunicação e Marketing do Grupo EDP.

Paralelamente às inscrições, o público poderá votar em seus favoritos no site do concurso, em uma plataforma totalmente interativa e com interface para o Facebook. Conteúdos de áudio e vídeo com músicas e videoclipes dos participantes ficarão à disposição para serem acessados e avaliados. Depois de inscritas, as bandas emergentes passam por duas fases de seleção por parte do público e do júri do concurso, a primeira fase de votação vai até o dia 24 de março e a segunda até dia 14 de abril.

A grande final será dia 06 de maio, cada uma das 8 bandas finalistas interpretará ao vivo duas músicas para um júri selecionado. A vencedora será premiada com a gravação de um CD pela Sony Music e também com uma apresentação no Festival Nos Alive 2017, em Portugal, que já tem participação confirmada de bandas como Foo Fighters, Depeche Mode e Imagine Dragons. Em 2016, mais de 165 mil espectadores prestigiaram o festival.

Sucesso em Portugal, onde realiza sua quarta edição, a versão brasileira do EDP Live Bands Brasil ‘17 é fruto de uma parceria da EDP Brasil com a Everything is New, Sony Music, FNAC e Heineken.

Do Brasil para os palcos da Europa

Em 2016, primeira edição no País, o EDP Live Bands Brasil’16 consagrou a banda maranhense Soulvenir, composta pelos músicos Marlon Silva, Adnon Soares, Domingos Thiago, Wilson Jr e Sandoval Filho, que mescla rock eletrônico e ritmos regionais, com letras em inglês. A Soulvenir foi escolhida entre as mais de 1.300 bandas inscritas, originárias de seis estados brasileiros, e atualmente finaliza o CD “Uterearth” que será lançado ainda este ano.

EDP Live Bands Brasil’17

Etapas do concurso/2017

13 de fevereiro a 13 de março: Período de inscrições

13 de fevereiro a 24 de março: 1ª fase de votação

27 de março: Divulgação das bandas semifinalistas

27 de março a 14 de abril: 2ª fase de votação

14 de abril: Semifinal on line

17 de abril: Anúncio das bandas finalistas

06 de maio: Grande final com apresentação ao vivo e escolha da vencedora

Para inscrição, conhecer o regulamento do concurso e mais informações:

Para se inscrever: Website: https://edplivebands.edp.com.br

Canais de relacionamento:

Facebook: facebook.com/edplivebandsbrasil

E-mail: edplivebands@edpbr.com.br