Volume na nascente do Rio São Francisco sobe quase 200% e reflexo já vem sendo sentido na região

No domingo dia (22/1), banhistas e moradores do balneário de Pedrinhas, zona ribeirinha de Petrolina, no Sertão do São Francisco, testemunharam o resultado das chuvasque caem na nascente do Rio São Francisco, no Estado de Minas Gerais. Segundo informações do Blog do Carlos Britto, parte do espaço onde os banhistas costumam aproveitar para apreciar as águas do Velho Chico já está quase totalmente tomado pelas águas. Um alento para quem vive na região banhada pelo rio.

Na quinta-feira dia (20), o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMbio), revelou que na região da Serra da Canastra, onde nasce o São Francisco, o volume aumentou em cerca de 200%, comparado com o mesmo período de 2014 e 2015, quando o rio enfrentou seca drástica e histórica na nascente. Há oito anos a vazão da Cachoeira Casca D’anta, na Serra da Canastra, em São Roque de Minas, não era tão intensa.

