Vereadores elegerão novos membros das Comissões Permanentes

O presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), ainda não definiu a data para a eleição dos novos membros das Comissões Permanentes para o biênio 2017-2018.

A escolha provavelmente acontecerá na Sala das Comissões. A Câmara dispõe de seis Comissões Permanentes, sendo 18 vagas distribuídas entre os partidos. A disputa será para integrar as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Contas; de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; de Obras e Serviços Públicos; de Direitos Humano, Meio Ambiente e Obras e Defesa do Consumidor. As comissões permanentes são compostas por três titulares: presidente, relator e secretário, além de suplente para cada comissão.

Por Luiz Brito.