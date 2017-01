Um seguimento já entrou nos “eixos”, os outros deveriam seguir o exemplo

Depois da inauguração no dia 20 de dezembro do Assai Atacadista na cidade de Paulo Afonso, os supermercados da cidade entraram nos “eixos”, como diz o ditado popular;

foram obrigados a reduzir os preços de forma que chama até a atenção do consumidor. Promoções e mais promoções estão surgindo. E ai vem à pergunta: porque não praticaram preços baixos antes do Assai?. Tirando o Atacadão DM que já vinha promovendo redução de preços de verduras e carne nos finais de semana, os demais supermercados da cidade continuavam com preços irredutíveis. Teve produtos, como o leite em pó que chegou a ter os preços remarcados por mês e outros produtos até por semana. E o pior é que ninguém tinha como reclamar ou procurar outro supermercado para comprar mais barato porque os preços eram todos iguais, parecia até que um copiava do outro para aumentar. Agora, nas

ultimas semanas, as coisas mudaram os consumidores acharam o Assai Atacadista que chegou com preços reais e mais baratos e ai agora a combinação reverteu começou a existir a competição de quem oferece menor preço para ver se o cliente aparece. E o pior da história, é que o cliente sumiu dos supermercados que mantinham preços nas nuvens.

Seria muito salutar se acontecesse essa concorrência de preços em outros seguimentos do comercio de Paulo Afonso como; Imóveis e imobiliária, transporte público, saúde e farmácia, peças para reposição em veículos, vestuário, educação e combustível. Vamos esperar que um dia ainda apareça a concorrência com qualidade e com preços que caiba no bolso do cidadão para ver se assim acende o sinal vermelho para os empresários que pensam que nada vai mudar e sempre vai ser assim, mantendo os preços fora da realidade. Porque ta muito caro o custo de vida em Paulo Afonso.

