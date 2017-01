Turma do Pagode completa a grade de shows do Samba Piatã 2017

A tão sonhada grade de shows do Samba Piatã 2017 está completa. A festa acontece no dia 09 de abril, no Parque de Exposições, na Paralela, e vai reunir 10 atrações, que foram escolhidas também com a participação do público através de enquete.

No palco, Belo, Harmonia do Samba, Léo Santana, Dilsinho, Chininha & Príncipe, Mumuzinho, Péricles, Sorriso Maroto, Thiaguinho e Turma do Pagode serão os responsáveis em fazer o público sambar muito.

Esta, que é terceira edição do evento, promete muita emoção para os apaixonados pelo ritmo. O lote promocional de ingressos pode ser adquirido nos balcões dos shoppings, Ticketmix e no site do Pida!: Casadinha: R$66; Camarote Open Bar: R$132 (feminino) e R$154 (masculino); e Lounge Premium: R$143.

SERVIÇO

Samba Piatã 2017

Atração: Belo, Chininha & Principe, Dilsinho, Harmonia do Samba, Léo Santana, Mumuzinho, Péricles, Sorriso Maroto, Thiaguinho e Turma do Pagode.

Data: 09 de abril de 2017

Local: Parque de Exposições (Paralela)

Ingressos: Casadinha: R$66,00; Individual: R$35,00; Camarote Open bar (água, cerveja, vodca nacional e refrigerante – acesso à frente do palco): R$132 (feminino) e R$154 (masculino); Lounge Premium: R$143 (Sem open, mas com acesso ao backstage para ver os artistas, praça de alimentação, banheiros exclusivos e decoração).

Mais informações: www.pida.com.br

Por Redação Bocão News