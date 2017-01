TODO SONHO COMEÇA PELA EDUCAÇÃO.

KUMON. Há 40 anos formando pessoas por meio da educação.

O Kumon está em festa, pois este ano comemoramos os 40 anos do método na América do Sul. Ao longo desses anos, milhares de alunos tiveram a oportunidade de se desenvolver, tiveram a vida transformada, seu potencial descoberto e o principal: puderam realizar seus sonhos por meio da educação.

Ficamos imensamente felizes ao ver nossos alunos adquirirem resultados positivos nos estudos, ao ver seu desenvolvimento constante, tendo melhores notas na escola, sendo aprovados nos vestibulares de faculdade nas quais tanto sonharam ingressar; O método Kumon existe para ser útil na vida da criança no presente e no futuro.

Incentivar a leitura desde cedo ajuda no processo de alfabetização, pois é na fase pré-escolar que as crianças são estimuladas pelas circunstâncias e assimilam coisa nova.

O processo de alfabetização pelo método kumon se dá por meio da associação da palavra com a ilustração e o som, ou seja, o aluno deverá relacionar o desenho, cujo significado ele conhece, à palavra que representa esse desenho e à pronúncia dessa palavra. Assim, aos poucos, a criança vai memorizando as palavras, seus formatos e seus respectivos significados.

Da mesma maneira que a criança aprendeu que o objeto cadeira se chama cadeira, agora ela associará a esse conhecimento que a palavra escrita cadeira se refere àquele som e àquele objeto. E isso que chamamos de “associação Palavra–Imagem–Som.”

No Kumon os alunos pré-escolares contam com um material exclusivo para sua idade, por meio do qual desenvolvem a coordenação motora e a sequência numérica, aprendem a ler, ampliam seu vocabulário e despertam o gosto pela leitura.

O objetivo do método Kumon de Português é promover o hábito da leitura e desenvolver nos alunos, durante os estudos, o autodidatismo, a disciplina e o hábito do estudo diário.

O método Kumon existe a mais de 60 anos no mundo. Aproveita para acessa o site do Kumon e conhecer nossa historia. KUMON. Você acredita.

Seu filho chega lá. www.kumon.com.br/historia-do- kumon

Sirlene Leite – Orientadora

Kumon Paulo Afonso

Tel. 3281 0984