Sorteio eletrônico da Educação Profissional será realizado nesta segunda-feira

A Secretaria da Educação do Estado realiza, nesta segunda-feira (23), o sorteio eletrônico para 11.748 mil vagas da Educação Profissional. O sorteio será realizado às 15h, no auditório da Secretaria, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. São ofertados 33 cursos técnicos de nível médio de 11 Eixos Tecnológicos, oferecidos nos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e seus anexos, em 57 municípios baianos, nos 27 Territórios de Identidade.

Das vagas ofertadas, 9.288 são para o interior e 2.460 mil para Salvador e região metropolitana. Somente poderá participar do Sorteio Eletrônico o estudante que se inscreveu e que tenha concluído o Ensino Médio e suas modalidades, de forma gratuita, em estabelecimentos de ensino da rede pública de Educação – no âmbito federal, estadual ou municipal – ou que tenha, comprovadamente, cursado o Ensino Médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral. Mais informações estão disponíveis no Portal da Educação.