Pe. Roni celebrou, na noite de 08 de janeiro na Catedral, a Solenidade da Epifania do Senhor:

“Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra.” (Mateus 2,11).

Pe. Roni diz que católico obedece ao Papa Francisco.

Contou toda história que envolveu os reis magos, desde a caminhada em direção à Luz, quanto às formas que a Igreja, particularmente o catolicismo popular, encontrou para celebrar este dia – como é registrado também em algumas paróquias da diocese com o ‘Reisado’ – dança folclórica, que acontece na paróquia de São Francisco de Assis, Fátima-BA, e também no município de Banzaê (paróquia de Nossa Senhora da Conceição) nesta, durante a Visita Pastoral, foi apresentada ao Dom Guido.

Em sua homilia, Pe. Roni referiu-se a carta do papa Francisco onde demonstra preocupação com a situação dos presídios no Brasil, observa o Santo Padre:

“Quero expressar tristeza e preocupação com o que aconteceu. Convido-vos a rezar pelos mortos, pelas suas famílias, por todos os detidos na prisão e por aqueles que trabalham nela” disse o Papa em comunicado que circulou o mundo.

″Vamos fazer com que a luz de Jesus chegue em Manaus, em Roraima – onde aconteceu estes dias essa grande tragédia, a gente escuta pessoas dizendo: ‘ah mais foi bom’, ‘mais eram bandidos!’, não vamos nos comportar assim pelo amor de Deus! A nota emitida pelo Papa é verídica, ninguém pode tirar a vida de ninguém […] para onde nosso país está caminhando é para a luz ou para as trevas? ″, pontuou o padre.

O padre questionou como seria o nosso comportamento caso um primo, um amigo, um filho ou irmão chegasse a um presídio desses?

″São filhos de Deus iguais ao Pe. Roni, iguais a todos nós, e nós estamos caminhando até mesmo na religião com tanto preconceito e sem saber onde vamos chegar com tanta discriminação e acepção de pessoas?, nós devemos ser luz para as pessoas, não a morte, não esta desgraça que acontece nesses presídios″.

Obediência ao Papa Francisco

″Católico que não escuta o Papa não é católico. Vamos escutar o Santo Padre e a Santa Igreja, não adianta frequentar a igreja se não mudamos o comportamento, somos filhos da luz″, aconselhou o Pe. Roni.

Pascom