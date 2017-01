Sertanejo tem as dez músicas mais tocadas nas rádios em 2016

Se a música pode captar a emoção de uma época, o brasileiro parece ter quebrado o coração em 2016, em vez de curtir festas sem moderação (por exemplo, “aquele 1% vagabundo”, refrão do hit de 2015).

Todas as dez músicas mais tocadas na rádio no ano passado foram sertanejos que falam de separações, términos de relacionamento e arrependimentos. À exceção de “Sosseguei”, de Jorge e Mateus, que diz: “Se quer cinema eu sou o par perfeito/ Quer curtir balada já tem seu parceiro/ Vou ficar em casa amando o dia inteiro/ dividir comigo o seu brigadeiro”. E de “Medo Bobo”, sobre o primeiro beijo de um casal.

A lista confirma outra grande novidade do ano: a ascensão das mulheres no pop, como Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Maiara e Maraísa. O único artista internacional no top 100 foi Justin Bieber: apareceu em 66º lugar, com “Sorry”.

Veja, abaixo, as dez mais tocadas nas rádios brasileiras em 2016, segundo levantamento da empresa de monitoramento Crowley, divulgado nesta segunda (2).

“Seu Polícia” – Zé Neto & Cristiano (70,6 mil execuções) “Infiel” – Marília Mendonça (67,9 mil execuções) “Pronto Falei” – Eduardo Costa (65,5 mil execuções) “Romântico Anônimo” – Marcos & Belutti (65,2 mil execuções) “Medo Bobo” – Maiara & Maraísa (63,3 mil execuções) “Vai me Perdoando” – Victor & Leo (62,6 mil execuções) “Sosseguei” – Jorge & Mateus (56,6 mil execuções) “50 Reais” – Naiara Azevedo, com Maiara & Maraísa (55,9 mil execuções) “Esqueci Você” – Henrique & Diego (55,4 mil execuções) “Que Pena que Acabou” – Gusttavo Lima (55,3 mil execuções)

Por Redação Bocão News e Folhapress | Fotos: Reprodução