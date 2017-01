Segunda edição do projeto ‘Encontros de Verão’ agita o Armazém Hall em fevereiro

Depois do grande sucesso da temporada de estreia em 2016, o ‘Encontros de Verão’ retorna ao Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, para mais uma edição. Em fevereiro, o projeto conta com shows de quatro artistas nacionais: Os Paralamas do Sucesso, Alavontê, Nando Reis e Scambo. Ingressos à venda.

A primeira noite de apresentação será dia 11 de fevereiro, a partir das 22h, com os shows de Os Paralamas do Sucesso e Alavontê. Formada por João, Bi Ribeiro e Herbert, a banda de pop rock fluminense leva para o palco sucessos marcantes como ‘Aonde Quer que Eu Vá’, ‘Lanterna dos Afogados’, ‘Meu Erro’ e ‘Cuide Bem do Seu Amor’. Já o Movimento Musical Alavontê apresenta clássicos da música baiana e sucessos de autoria de seus integrantes.

Encerrando o projeto, o cantor e compositor Nando Reis divide o palco com a banda baiana Scambo no dia 18 do mesmo mês. Em turnê para divulgar seu álbum independente, intitulado ‘Jardim-pomar’, o ex-Titãs apresenta um show intimista com repertório de canções inéditas e autorais, a exemplo de ‘Só Posso Dizer, composta em homenagem à esposa, Vânia Reis’. Também trazendo novidades no repertório, a banda Scambo, liderada por Pedro Pondé, mostra ao público músicas do seu quinto disco, batizado de ‘Animal’.

As entradas para os dois eventos custam entre R$ 50 e R$ 90 e estão à venda no Armazém Hall e nos principais balcões dos shoppings.

SERVIÇO

O Quê: ‘Encontros de Verão’

Atrações: Dia 11 – Os Paralamas do Sucesso e Alavontê; Dia 18 – Nando Reis e Scambo

Hora: a partir das 22h

Local: Armazém Hall – Avenida Luiz Tarquínio, 2893 – Villas do Atlântico

Ingressos: R$ 50 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 90 (camarote)

Mais informações: 3379-5360

Por Redação Bocão News