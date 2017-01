Secretaria de Educação de AL abre 44 vagas para contratação temporária

A Secretaria de Educação (Seduc) abriu 44 vagas para contratação temporária de nível superior para professores de cursos técnicos em escolas do Programa Alagoano de Ensino Integral. As inscrições vão do dia 25 de janeiro a 5 de fevereiro.

A informação foi divulgada na terça-feira (24), no Diário Oficial de Alagoas (DOE). As inscrições são feitas online. O resultado final será publicado no dia 24 de fevereiro.

Os selecionados ministrarão aulas na formação técnico profissional de estudantes das unidades de ensino integral. Os profissionais irão receber remuneração por hora trabalhada no valor de R$ 15, de acordo com a carga horária de componentes curriculares nos cursos técnicos, adequada às exigências específicas de cada seleção.

Como critérios de avaliação serão atribuídos pontos de experiência profissional e titulação. As vagas são para as cidades de Teotônio Vilela, Delmiro Gouveia, Palmeira dos índios, Viçosa, Santana do Ipanema, União dos Palmares, Rio Largo, Maceió, Arapiraca, São José da Tapera, Matriz de Camaragibe e Penedo.

Para o curso de técnico em cooperativismo, poderão concorrer profissionais formados em administração, publicidade e propaganda, tecnológico em marketing ou áreas afins.

Para o de técnico em marketing, poderão se inscrever profissionais de administração, publicidade e propaganda, tecnológico em marketing e outras áreas.

Já para o curso de técnico em recursos humanos, poderão se inscrever graduados em administração, recursos humanos, psicologia, tecnológico em gestão de pessoas, tecnológico em gestão de recursos humanos ou áreas afins

Para o de técnico em hospedagem, os profissionais precisam ter formação em turismo, hotelaria ou áreas afins.

Quem deseja ministrar o curso de técnico em eventos, deve ter graduação em turismo, hotelaria, publicidade ou propaganda.

Enquanto que para o de técnico em manutenção e suporte de informática, é preciso ter formação em ciências da computação, informática, sistemas da informação ou em outras áreas afins.