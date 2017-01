Secretaria de Desenvolvimento Social oferece vagas para cursos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Programa Educação Inclusiva informam que nos dias 27 e 30 de janeiro serão abertas as inscrições para os cursos: preparatório para concurso e pré-vestibular, para as pessoas que já concluíram o ensino médio ou superior em escolas públicas (exceto bolsistas). Além disso, o Programa Estação Juventude oferece vagas para o curso de inglês, destinado a jovens com idade entre 15 e 29 anos.

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES, localizada na Rua Princesa Isabel, Nº 278, Bairro Perpétuo Socorro. O horário de atendimento é das 8h às 13h.

Os interessados deverão apresentar xerox do Número de Identificação Social (NIS), RG, CPF, título de eleitor, Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Endereço e 1 foto tamanho 3×4.

Para mais informações entrar em contato pelo telefone 3281-6151.

Ascom