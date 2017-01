Secretária de Desenvolvimento Social e técnicos da SEDES discutem aprimoramento de transferência de recursos financeiros para entidades

A secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira e técnicos da SEDES se reuniram na quarta-feira, 18 de janeiro, na Casa dos Conselhos,para discutirem o aprimoramento de transferência de recursos financeiros para entidades não-governamentais vinculadas ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social. O assunto da pauta teve como base a Lei Federal nº 13.013/2014.

No encontro, os participantes apresentaram e discutiram idéias para trabalhar as metodologias sistemáticas de acompanhamento às famílias atendidas pela rede.

Estiveram presentes, Margarida Jambeiro, consultora da empresa Mana Pinho e Associados; a coordenadora do Abrigo Menina Flor, Edna Nunes; o coordenador do Abrigo Meninos da terra, Regis Miranda e as técnicas de referência da alta complexidade, Poliana Lima e Edgláucia Queiroz.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) traz uma série de inovações que mudam diretamente a gestão dos serviços e também o atendimento à população carente. O principal problema e o mais recorrente que será eliminado com as novas medidas é o atraso no repasse de verbas do Governo Federal para estados, municípios e Distrito Federal.

Fonte: ASCOM/PMPA