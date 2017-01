Sucesso absoluto por onde passa, a cantora Anitta vai voltar ao Carnaval de Salvador. Conforme antecipado pelo Bocão News, a funkeira estará no circuito Barra-Ondina no comando do “Bloco das Poderosas”. O trio que será patrocinado pelo Governo do Estado vai desfilar na sexta-feira da folia, a partir das 20h.

Além do trio, a cantora já é presença confirmada nos camarotes Skol e Harém. Vale lembrar que em 2015, ela comandou o bloco ‘Eu Vou’ na folia baiana.