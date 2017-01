Rui Costa nomeia Wagner e quatro outros novos secretários

A minirreforma do secretariado do governador Rui Costa (PT) se confirmou no final da noite de sexta-feira (20). Como previsto no meio político, o ex-governador e ex-ministro Jaques Wagner se tornou secretário, assumindo a pasta do Desenvolvimento Econômico (SDE). Houve mudanças em outras quatro secretarias.

Com a confirmação do nome do petista, o arquiteto Jorge Hereda, que era o secretário da SDE, passa a assumir a BahiaInveste. Após a queda da presidente Dilma Rousseff, Wagner passou a cooperar com o governo Rui Costa e, em novembro do ano passado, assumiu o comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Bahia (Codes).

Trocas do PCdoB

Entre as mudanças estão também uma troca de cadeiras nos cargos ligados ao PCdoB. A ex-diretora-geral da Bahiafarma, Julieta Palmeira, assume a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM), até então comandada por Olívia Santana. Olívia se torna titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que estava sendo comandada pelo também comunista Álvaro Gomes, ex-deputado estadual.

Outras mudanças

Já o deputado federal Fernando Torres (PSD) vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e Vivaldo Mendonça assume a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Quem saiu da Sedur foi Carlos Martins, que não teve nome indicado para outro cargo até o momento. Ficou para depois a nomeação do titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), em substituição a Eugênio Spengler. Em nota, o governo informou que o novo nome será divulgado nos próximos dias.

Rui também anunciou, pelo Twitter, a nomeação de Abal Magalhães para a presidência da Conder. Às 22h37 ele postou na mesma rede social: “Estou saindo agora da Governadoria porque fiz questão de conversar pessoalmente com cada um antes de anunciar as mudanças no secretariado”.

Em nota, Rui justificou a reforma. “As mudanças vão acontecendo de forma muito natural. O objetivo principal é melhorar ainda mais a gestão pública oferecendo à população dinamismo nos serviços prestados pelo Estado”.correio24horas