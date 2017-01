Representantes do Poder Executivo visitam instalações da 1ª Companhia de Infantaria

Na quinta-feira, 19/1, o comandante da 1ª Companhia de Infantaria do Exército Brasileiro, major Marcelo Kauê Menezes Chagas recebeu a visita de uma comitiva da Prefeitura de Paulo Afonso, para uma visita às instalações da unidade.

O major Kauê que assumiu o comando da 1ª Companhia em 15 de dezembro de 2016, aproveitou o momento para fazer uma breve explanação das atividades desenvolvidas pela instituição militar. Criada oficialmente em 1959 para garantir a segurança do Complexo Hidrelétrico da Chesf, a 1ª Companhia de Infantaria, além de cumprir com suas atribuições rotineiras, desenvolve uma série de ações educativas e sociais, junto à comunidade pauloafonsina.

Por sua localização geográfica, sua extensa área de abrangência e a diversidade de ações executadas, nos próximos anos a 1ª Companhia de Infantaria deverá ser transformada em Batalhão. O major Kauê antecipou a informação, agradecendo aos visitantes e se colocando à disposição do Poder Público para trabalhar em parceria, segundo ele, com foco no bem estar da comunidade.

“A 1ª Companhia de Infantaria estará sempre à disposição do Poder Público, e qualquer parceria focada no bem da comunidade será bem vinda”, Completou.

Fizeram parte da comitiva, o prefeito da cidade, Luiz Barbosa de Deus; o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima; os secretários: de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolano; de Saúde, Ivaldo Sales Jr; de Cultura e Esporte, Jânio Soares; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr; de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho; de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima e de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, além do comandante do COMSETRAN Cleston Andrade Cavalcante; do diretor da Casa da Cultura, João de Sousa Lima e do assessor de comunicação do Governo Municipal, Fábio Salvador.

