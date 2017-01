Representantes da UPB tem encontro com o Prefeito de Paulo Afonso nesta quarta-feira,18

Nesta quarta-feira, 18 de janeiro, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus receberá membros da União dos Municípios da Bahia (UPB), às 9h30, no Auditório Edison Teixeira, onde serão discutidos assuntos relacionados às demandas do município, considerando que uma das prerrogativas da entidade é mobilizar gestores públicos nas questões municipalistas, auxiliando na rotina administrativa.

A UPB

União dos Municípios da Bahia- UPB, uma associação civil, sem fins lucrativos, com caráter federativo, sem vínculo partidário, fundada em 13 de agosto de 1964, incumbida estatutariamente da representação e defesa dos interesses dos Municípios baianos. Norteada pelo princípio de que a união ainda é o melhor meio se enfrentar os desafios, vencer dificuldades comuns e fortalecer uma causa, a entidade constitui-se um espaço de diálogo e produção de estratégias para apoiar as prefeituras na superação dos desafios enfrentados pelos gestores municipais.

A UPB, no cenário nacional é considerada uma das maiores e mais abrangente Associação Regional de defesa dos interesses Municipais. Mantem contato direto e permanente com os 417 Municípios do Estado, por intermédio de ampla e eficiente rede de comunicação para divulgação de informações de interesse dos Municípios. Disponibiliza, ainda, apoio técnico em diversas áreas.