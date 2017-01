Regivaldo deve colocar o turismo no seu devido lugar e desenvolver campanhas para atrair turistas

Segundo o radialista Bob Charles em matéria publicada em seu Blog na coluna – Política – , o novo secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolanodeve desenvolver campanhas publicitárias para atrair turistas do estado e de outras partes do país para Paulo Afonso. “Espera se que nos próximos dias o secretário Regivaldo Coriolano estabeleça critérios, metas e regras para colocar o turismo no seu devido lugar, já que todos os que passaram por lá, especialmente Jânio Soares não agregou valores para o setor. Janinho se especializou em realizar festas e Marlos Guerra em chefe de Cozinha, avaliou um cardeal da oposição. O único que vislumbrou melhorar o setor quando lá esteve foi o então secretário Jacques Fernandes, que foi sumariamente escanteado”.

Bob ressalta que o secretario Regivaldo Coriolano terá também como desafio, recadastrar todos os imóveis e expulsar literalmente os ilustres moradores do Pólo Empresarial Nicolson Machado Chaves, que tinha como proposta atrair para o município empresas e gerar empregos e teve literalmente sua finalidade completamente desviada. O local atualmente sujo se transformou em um condomínio privado para supostos empresários. E segundo Bob é possível vislumbrar verdadeiras mansões construídas na área.

Opina Bob Charles.

Foto: PARQUE BELVEDERE RECEBE NOVA ILUMINAÇÃO! O local está sendo todo revitalizado e em breve poderá receber visitas noturnas.