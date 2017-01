Recomeçam nesta terça-feira, aulas de Zumba e Aeróbica no Lindinalva Cabral

As aulas de Zumba e Aeróbica promovida pelo Departamento de Esportes em parceria com a SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social recomeçam na terça-feira, 24 de janeiro,às 19h, no centro da cidade na quadra poliesportiva do Centro de Cultura Lindinalva Cabral. O diretor do Departamento, José Matias Neto, lembra que as aulas acontecerão as terças, quartas e quintas-feiras. As inscrições para as aulas de Zumba e Aeróbica serão no local.

Neto informa aos alunos interessados que o pagamento das inscrições será com a doação de um quilo de alimento não-perecível. Os alimentos arrecadados serão repassados às instituições cadastradas na Rede Socioassistencial do município.

Mais informações no Ginásio de Esportes Luís Eduardo Magalhães, das 8h às 12h ou pelo telefone 3281 3011 – ramal 28.