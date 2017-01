Rádios foram dominadas pelo sertanejo em 2016

Sim! O sertanejo continua sendo a música mais popular do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, o gênero foi o mais bombado nas rádios no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

De acordo com a Crowley – empresa que divulga o ranking das canções mais tocadas – das 100 classificadas, 89 foram sertanejas. O ranking completa-se com pop e pagode.

A sofrência “Seu Polícia”, de Zé Neto & Cristiano, fechou na liderança com 70.615 execuções. A faixa desponta também como a segunda mais tocada na lista da Conect Mix, outra empresa especializada em pesquisa. Por consequência disso, a rádio Nativa FM aparece em primeiro lugar na pesquisa Ibope divulgada essa semana, na frente da Band FM, que também aposta no segmento popular.

Os meninos gostaram da brincadeira e querem repetir o feito em 2017. Zé Neto e Cristiano lançam nas próximas semanas o DVD que traz o sugestivo nome “Um Novo Sonho”, gravado em setembro, em Cuiabá, com participações de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano. A coluna adianta as 25 faixas que estarão em “Um Novo Sonho”.

São elas: Eu Ligo Pra Você/Essa pra Comemorar/Bateria Acabou (part. Marilia Mendonça)/Desandou/Hoje eu tô Excelente/Amor Pirata/Aí Fechou/O que que Gente Faz com a Gente/Princesinha Mandona/Vítima de um Copo/Dito e Feito/Te Amo/Quem Paga é o Coração (part. Maiara e Maraisa)/Se Organizar Todo Mundo Beija/Cadeira de Aço/Um Ano de Noivado/Sonha Comigo/O Mundo das Vodcas/Amigo Taxista/Tapete Vermelho/Você não é Ela (part. Henrique e Juliano)/Me Ajeito no Seu Jeito/Meu Medo/Por Nossos Filhos/Seu PolÍcia.

A dupla promete comemorar o sucesso com os fãs na apresentação que fará no CarnaUOL, que acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro, no Estádio do Canindé, em São Paulo. “Devemos aos fãs a realização do sonho Zé Neto e Cristiano”, agradece a dupla.

Adriana de Barros

Abaixo o ranking das 10 músicas mais tocadas de 2016