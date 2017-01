Na quarta-feira, 10 de janeiro, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus assinou o Decreto de Nomeação do radialista Fábio Salvador da Silva, como assessor de Comunicação da Prefeitura- Ascom. Em seu primeiro dia de trabalho, o assessor e sua equipe, visitaram algumas secretarias, se apresentou aos secretários de governo e se colocou à disposição para colaborar no que for necessária para tornar público às ações do Governo Municipal.