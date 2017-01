Projeto Quinta na Praça continua nesta quinta –feira dia 26

Na quinta-feira, 19 de janeiro o Projeto Quinta na Praça 2017 reuniu centenas de pessoas em sua primeira noite, na Praça das Mangueiras, em Paulo Afonso.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Projeto Quinta na Praça, uma parceria da TV São Francisco com Prefeitura de Paulo Afonso, teve a programação aberta às 19h30, com o rock contagiante da Banda Soldado Fantasma, seguida de Allan K-Nôn, que deu um show de música pop, com estilos para todos os gostos. Encerrando, o público romântico foi embalado com o Arrocha dos Magnatas.

A segunda noite do Quinta na Praça 2017 acontecerá na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, e depois somente em fevereiro nos dias 2 e 9.