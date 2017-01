Programa Estação Juventude abre inscrições para palestras e oficinas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Programa Estação Juventude abrem inscrições gratuitas para oficinas em diversas modalidades.

As inscrições poderão ser feitas no período de 23 a 31 de janeiro, no horário das 8h às 13h, com vagas limitadas. Entre as oficinas estão: Redação para Concursos, ENEM e vestibular, além de cartonagem, uma técnica que possibilita a confecção de objetos utilitários e decorativos, usando papel, cola branca e tecido como materiais básicos.

Para realizar a inscrição, os interessados devem se dirigir ao Programa Estação Juventude, na Av. Getúlio Vargas S/N, (antiga Escola de Informática), levando xerox de: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para mais informações, ligar para o telefone 3281-3011, ramal- 225.

Ao final de cada oficina será realizada uma amostra cultural com a participação dos alunos, para tornar conhecidos os novos talentos pauloafonsinos.