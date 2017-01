Programa Bolsa Família divulga lista de novas famílias cadastradas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social divulga a lista das 931 novas famílias incluídas no Programa Bolsa Família, em janeiro de 2017. De acordo com dados do SENARC, atualmente, 13.797 famílias pauloafonsinas são beneficiárias do programa.

A coordenação do Bolsa Família em Paulo Afonso informa que os cartões estão sendo entregues pelos Correios nas residências das famílias contempladas. A família que tiver o nome na relação e não receber o cartão até o dia 30 de janeiro deverá procurar a Unidade Móvel (ônibus) do programa, no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, nos dias 01 e 02 de fevereiro, das 8h às 13h.

Dica: Para localizar mais facilmente aperte as teclas Ctrl + F do computador e digite o número do seu NIS.

Confira a lista:CLIQUE AQUI

http://www.pauloafonso.ba.gov.br/bolsa_familia2017.pdf

Fonte: ASCOM/PMPA