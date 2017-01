Previsões 2017: ACM Neto pode perder familiar este ano, diz mãe de santo

2017 já desponta para cada um de nós e, como em toda virada de ano, muitos ficam apreensivos e curiosos com o que o ano novo pode nos oferecer.Pensando nisso e trazendo os assuntos que mais mexem com os leitores do Bocão News, visitamos o terreiro Ilê Axé Oyá Mesi, que fica no bairro Fazenda Coutos, em Salvador. E foi de lá que Mãe Carmem jogou os búzios e fez uma leitura sobre o que pode acontecer com artistas e políticos. Entre eles: Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Bell Marques, além de Lula, Temer, ACM Neto e Rui Costa.

Também não ficaram de fora da lista a dupla BaVi. A leitura traz o que os búzios apontam, ressaltando que, como Mãe Carmem diz, que o bom ano e nosso futuro depende de cada um de nós.

Reforçando a necessidade do amor ao próximo e uma reforma íntima, Mãe Carmem afirma que 2017 será o ano de Oxum – que representa o amor e a força. Assista abaixo as previsões, reflita e siga sempre confiante de que 2017 será um ano maravilhoso para cada um de nós. Feliz ano novo!

Por Caroline Gois | Foto: Gilberto Junior