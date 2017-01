Presidente do PT provoca ACM Neto sobre derrota na UPB: não sabe perder

O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, rebateu a avaliação do prefeito ACM Neto (DEM) de que a disputa pela presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), cujos candidatos eram de partidos aliados ao governo estadual, revelou fragilidade na base do governador Rui Costa (PT).

“O prefeito, na sua obsessão pela conquista do governo do estado em 2018, com toda a arrogância que está em seu DNA colocou a tropa de choque para trabalhar desesperadamente na campanha”, disparou Everaldo, acrescentando que “ACM Neto não sabe perder”.

Dr. Luciano (PDT), candidato apoiado por ACM Neto, teve 139 votos e perdeu a disputa para Eures Ribeiro (PSD), nome sustentado por Rui, com 206 votos.

Anunciação considera que a vitória do governo na UPB reflete a “relação republicana” que o Rui tem com os prefeitos dos 417 do estado.

Por Redação Bocão News | Fotos: Dinaldo Silva / Bocão News