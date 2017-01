Prefeitos discutem situação do Consórcio do Desenvolvimento do Sertão Baiano e do Consórcio Intermunicipal da Saúde

Prefeitos, vereadores, secretários de saúde, representantes de 14 municípios do interior da Bahia, o prefeito de Santa Brígida, Carlos Clériston- Gordo de Raimundo,presidente da Associação dos Prefeitos do Sertão Baiano (APSB)e a presidente da UPB e ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, se reuniram no auditório Edison Teixeira, em Paulo Afonso na manha desta quarta-feira, 18/01, para avaliar e discutir a atual situação do Consórcio do Desenvolvimento do Sertão Baiano e do Consórcio Intermunicipal da Saúde.

Outro assunto que também fez parte da reunião foi a declaração de apoio do prefeito Luiz de Deus(PSD) a candidatura do prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD) presente a reunião, que concorre contra Luciano Pinheiro, prefeito de Euclides da Cunha, à presidência da UPB- União dos Prefeitos da Bahia. A eleição para a presidência será realizada no próximo dia 25 na sede da entidade em Salvador.

O prefeito de Santa Brígida, Gordo de Raimundo propôs a recomposição do Consórcio do Desenvolvimento do Sertão Baiano, criado em 2014, com a participação de 18 municípios. O prefeito e presidente do consórcio justificou que, “Com algumas mudanças de gestores nas eleições de 2016, é necessário a atualização da composição do grupo, para poder prosseguir com as reivindicações já em andamento, junto ao Governo do Estado”.

O secretário de Saúde de Jeremoabo, Alexei Vinícius, falou do Consórcio Intermunicipal da Saúde, criado oficialmente em 23 de dezembro de 2015, a partir da assinatura do Protocolo de Intenções, pelo governador Rui Costa e prefeitos dos nove municípios participantes. O objetivo principal do consórcio é a construção de uma policlínica em Paulo Afonso, que garantirá saúde de qualidade para mais de 250 mil habitantes da região.

Com a implantação de um novo modelo de financiamento e gestão dos serviços de saúde, descentralizando a assistência e desonerando as despesas municipais, a meta é ofertar medicina de média e alta complexidade. O Governo do Estado assume o compromisso de construir e equipar a policlínica, além de cofinanciar 40% da manutenção, enquanto os municípios consorciados irão ratear os 60% restantes. A unidade deverá oferecer até 13 especialidades, 32 serviços e equipamentos, a exemplo de tomógrafos e de ressonância magnética para rastreamento de câncer de mama, neurologia, pneumologia, entre outros exames.

Em seu discurso, a presidente da UPB e ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria parabenizou o prefeito Luiz de Deus os demais, entre novatos e reeleitos. Maria Quitéria desejou sucesso aos gestores e reafirmou a importância da união para vencer desafios.

“Assim como os novos gestores, os reeleitos foram reconduzidos ao cargo porque o povo de suas cidades reconheceu sua capacidade de realizar um bom governo. A UPB é uma entidade apolítica, uma união de prefeitos que procura trabalhar ao lado de todos, buscando o bem comum. E até o final do meu mandato, pretendo reestruturar todos os consórcios, considerando a importância da força das regiões e acreditando que se trabalharmos juntos, 2017 será um ano excelente”, concluiu.

Como anfitrião do encontro, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus cumprimentou os participantes e colegas, e disse que o resultado das eleições de 2016 mostrou uma nova realidade na política nacional. Para Luiz de Deus, que volta a governar o município 24 anos depois de seu primeiro mandato, só é possível construir o desenvolvimento de um país, elegendo pessoas sérias.

“Os políticos estão vivendo um novo tempo, pela votação que obtiveram nas eleições de 2016. Isso significa que, em meio às turbulências, nosso país está sendo passado a limpo. E a única maneira de crescermos e sermos um país desenvolvido é elegendo pessoas sérias para governar, o que é perfeitamente possível, desde que tenhamos consciência disso”, falou Luiz de Deus.

Além dos gestores, participaram do encontro, o vice – prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima; a chefe de Gabinete da Prefeitura, Cíntia Rosena; os secretários Municipais de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr. e de Cultura e Esporte, Jânio Soares e o representante do Governo da Bahia, José Cocá. Os vereadores Zé Carlos do BTN e do vice presidente da câmara Bero do Jardim Bahia.

Texto e fotos:José Renaldo de Carvalho Silva/PANoticias