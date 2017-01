Prefeito Luiz de Deus participa da eleição de Eures Ribeiro para presidente da UPB

O Prefeito de Paulo Afonso Luiz de Deus participou na quarta-feira da eleição de Eures Ribeiro para presidente da UPB realizada na sede da entidade em Salvador.O pedido do apoio do Prefeito Luis de Deus para o candidato Eures Ribeiro, foi do senador Otto Alencar (PSD).

A União dos Municípios da Bahia (UPB) tem um novo presidente: o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), eleito na quarta-feira (25) com 206 votos. Seu concorrente, o prefeito de Euclides da Cunha Luciano Pinheiro (PDT), obteve 139 votos. Eures Ribeiro, que é da região do Vale do São Francisco, contou com o apoio do prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus (PSD).

A declaração oficial do apoio do prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus ao candidato a presidência da UPB, o prefeito Eures Ribeiro da cidade de Bom Jesus da Lapa, aconteceu na manha de quarta-feira, 18/01, em reunião realizada no Auditório Edison Teixeira com Prefeitos, vereadores, secretários, representantes de 14 municípios do interior da Bahia. Estavam presentes o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro e a presidente da UPB e ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria.

“ Quero dizer a todos os senhores aqui presentes, que ha alguns dias já mim comprometi dá meu voto o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, não só com o pedido do nosso senador Otto Alencar (PSD), que teve a fineza de mim telefonar e dizer que tinha um candidato a presidência da UPB e pedir o voto , muito mais do que isso, mais pelo apoio que o povo de Bom Jesus da Lapa deu a esse senhor, ele foi eleito com 78% dos votos de Bom Jesus da Lapa, isso é muito e da credibilidade e a confiança que teremos com um presidente tão bom como foi a nossa presidente que hoje deixa a UPB Maria Quitéria”.Disse o prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus.