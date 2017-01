Está no Diário Oficial do Município, de segunda-feira (09), a nomeação interina de José Pionório Freires, para administrador do complexo de bairros do Tancredo Neves, em detrimento de Luiz Humberto Barreto (Luizinho da Embasa). Pionório, já ocupou o cargo no governo de Anilton Bastos (PDT) em 2010.