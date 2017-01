Pensou em educação profissional, pensou SENAC

Interessados pela área de gastronomia podem começar a se organizar e realizar suas inscrições para as oficinas que serão realizadas nos próximos dias, na Carreta do SENAC,localizada no centro de Paulo Afonso no Lindinalva Cabral e as inscrições estão sendo realizadas na secretaria de turismo, na Praça das Mangueiras das 7h às 13h. Fone: 3282 – 0995.

As próximas turmas que acontecerão nos mês de FEVEREIRO, na Carreta do SENAC são:

Culinária Chinesa – 8 a 14 de fevereiro – 13h30 às 17h30;

Inscrições valor : R$ 80,00

Culinária à Base de caprinos e ovinos – 15 a 21 de fevereiro – 8h às 12h;

Inscrições valor: R$ 70,00

Comida de Boteco – 15 a 21 de fevereiro – 13h30 às 17h30.

Inscrições valor: R$ 70,00

Matricule-se já! Vagas limitadas!

O público-alvo são trabalhadores de hotéis e pousadas, autônomos, profissionais de bares, restaurantes e similares, bem como trabalhadores que buscam aperfeiçoamento na profissão. Os cursos e oficinas visam à qualificação e o aperfeiçoamento da comunidade, além de proporcionar oportunidades de aprendizado e conhecimento para quem deseja se inserir no mercado de trabalho.

Com informações de Rosivania Santos

Centro de Unidade Móvel