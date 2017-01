Pauloafonsino é destaque na São Silvestre

O maratonista Cícero Clebson Sabino da Silva, 32 anos, completados no dia da corrida, é mais um pauloafonsino que vem se destacando no âmbito nacional, o atleta participou pela quarta vez da tradicional corrida de São Silvestre que aconteceu em 31 de dezembro na capital paulista, ressaltando que essa competição é a maior prova de rua da América Latina e reúne mais de 30 mil atletas de diversos países.

Cícero obteve nessa edição sua melhor colocação, ficando em 82º ugar na colocação geral e em 10º lugar na categoria de 30 a 34 anos, com o tempo de 55 minutos e 41 segundos, o percurso total da prova é de 15 Km.

Nem mesmo o calor que estava fazendo naquela manhã na capital paulista foi empecilho para esse guerreiro, que já é acostumado as altas temperaturas. Cícero ressalta que foi uma prova difícil, ele agradece a Deus, pois conseguiu completar a prova bem, para isso se dedicou aos treinos e exercícios preparatórios durante todo ano.

O atleta retornou a Paulo Afonso na segunda feira, 02 de janeiro e aproveita para agradecer a todos que colaboraram para que essa conquista fosse possível, são eles: Clube Paulo Afonso – CPA, Posto Avenida Petrobras, Gard, Otoneuro, Colégio Montessori, Auto Escola Paulo Afonso, Di Festas, Nova Fórmula, Colégio Boa Idéia, Globo Esportes, E&D Informática, Farmácia do Povo, Hotel Portal da Ilha, Supermercado Suprave, Real Calçados, Distribuidora FM Ultragás, Doutor Helvécio, amigos, familiares e a imprensa local como a Revista Mais Destaque, Jornal Visão e sites de notícias da cidade: Paulo Afonso tem, regiãoemdestaque.com, Chicosabetudo.com.br, ozildoalves.com.br e Bob Charles.com.

Como todo atleta Cícero Sabino vai continuar sua rotina de treinos para as demais competições que irá participar ao longo do ano de 2017 e espera contar com os apoios já existentes e firmar mais parcerias.

Niedja Torquato