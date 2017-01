Paulo Afonso: Secretaria de Saúde promove palestras sobre prevenção de câncer bucal

Acontecerá no período de 23 de janeiro a 24 de fevereiro, com início às 7h, um ciclo de palestras sobre o tema “Prevenção de Câncer Bucal”.

As palestras de curta duração serão ministradas na recepção da Secretaria e terão como público os usuários da Rede Pública de Saúde que aguardam atendimento. O objetivo principal é instruir as pessoas sobre a prevenção da doença e fazer o autoexame para detectar possíveis indícios, como: mudança na cor da pele e mucosa bucal, manchas persistentes, feridas que não cicatrizam em até 20 ou 30 dias, aftas prolongadas ou inchaços, caroços ou ínguas no pescoço.

A equipe organizadora salienta a importância dos cuidados que devem se observados para a prevenção da doença, que segundo autoridades em saúde odontológicas em todo o Brasil, estima para 2020, 15 milhões de novos casos e 12 milhões de mortes. Entre os cuidados básicos estão: não misturar cigarro e bebida alcoólica; se proteger do sol usando boné, protetor solar e batom; tratar dentes com cárie, quebrados e próteses machucando a gengiva; evitar ingestão de bebidas muito quentes; cuidar da higiene bucal e consumir alimentação rica em nutrientes e vitaminas.